Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Talas'ta Yatırım Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, ilçenin gelişimi için altyapı ve yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer yetkililer katıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde Yatırım Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyede düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları ve genel müdürler katıldı.

Toplantıda, ilçenin gelişimi için devam eden altyapı, çevre düzenlemeleri ve ilçeye yapılacak yeni projelerle ilgili fikir alış verişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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