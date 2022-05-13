Talas'ta gündüz yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yaptırılacak

Kayseri'nin Talas ilçesinde, hayırsever Yunus Büyükkuşoğlu'nun katkılarıyla gündüz yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi yaptırılacağı bildirildi.

Talas Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkezin yapımına ilişkin protokol, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve hayırsever Büyükkuşoğlu'nun vekili İdris Yaşar tarafından imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Yalçın, yaşlıların baş tacı olduğunu, onlara hizmet etmekten son derece mutlu olduklarını belirtti.

Yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak için birçok projeye imza attıklarını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Bizde yaşlılık hürmet makamıdır. Eşi ve kendisi çalışan olup evinde bakacak kimsesi bulunmayan vatandaşlarımızın, büyüklerini gönül rahatlığıyla gündüz emanet edebilecekleri bir merkezi hayata geçirmek için proje geliştirdik. Bu kapsamda yukarı Talas'ın doğal güzellikleri arasında hayırseverimiz Yunus Büyükkuşoğlu tarafından yaptırılacak merkez için vekili İdris Yaşar ile protokol imzaladık. Merkezde büyüklerimizin bir yandan bakımları yapılarken diğer yandan da yaşıtlarıyla sosyalleşip rehabilitasyonları sağlanacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyor, hayırseverimiz Sayın Büyükkuşoğlu'na teşekkür ediyorum."

Yukarı Talas bölgesindeki 4 bin metrekarelik arazide, bin 950 metrekaresi kapalı alandan oluşacak merkezde, terapi odaları, yaşlı bakım odaları, revir, seminer odaları, resim, akıl oyunları, müzik ve el işi atölyeleri, ortak sosyalleşme alanları, fizyoterapi odası, hipoterapi odası, spor alanları, yüzme havuzu ile duş gibi bölümler yer alacak.