Talas'ta &quot;Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri&quot; başladı - Haberler

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Talas'ta "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Talas'ta 'Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri' başladı

Kayseri'nin Talas ilçesinde "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" başladı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "şehrimizi tanıyoruz" sloganıyla düzenlenen programın ilkine Başakpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma ve Yüksel Başbuğu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı.

Program kapsamında öğrenciler, Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret ederek, buralardaki tarihi eserler hakkında bilgiler aldı.

Okullar kapanana kadar devam edecek programla kırsal mahallelerde okuyan toplam 400 öğrenci, 40'ar kişilik gruplar halinde müzeleri ziyaret edecek.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

İmam Hatip Liseleri, Başakpınar, Kayseri, Talas, Güncel, Haberler

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