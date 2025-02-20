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Talas'ta 'Suriye Nereye Gidiyor' Konferansı Düzenlendi

Talas'ta 'Suriye Nereye Gidiyor' Konferansı Düzenlendi
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Kayseri'nin Talas ilçesinde, 'Suriye Nereye Gidiyor' temalı bir konferans gerçekleştirildi. Talas Belediye Başkanı ve alanında uzman isimlerin katıldığı etkinlikte Suriye'nin geçmişi, bugünü ve geleceği masaya yatırıldı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde "Suriye Nereye Gidiyor" konferansı düzenlendi.

Talas Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe belediyesi tarafından Cihannüma Derneği Kayseri Şubesi iş birliğiyle düzenlenen konferans 7/24 Kütüphane ve Kültür Merkezinde yapıldı.

Programda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, önemli konuları ele aldıklarını ve yapılması gerekenleri değerlendirdiklerini belirtti.

Anadolu Federasyonu Genel Başkanı Turgay Aldemir ise Suriye'nin dünü, bugünü ve yarını ile yapılacak çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Konferansa, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Cihannüma Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Fevzi Konaç ve Cihannüma Derneği Kayseri Şube Başkanı İzzet Serkuş ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
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