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Talas'ta Rota Talas Turları ile 1152 Ziyaretçi Tarih ve Kültürle Buluştu

Talas'ta Rota Talas Turları ile 1152 Ziyaretçi Tarih ve Kültürle Buluştu
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Talas Belediyesi'nin düzenlediği 'Rota Talas' turları kapsamında 1152 kişi tarihi ve kültürel alanları gezdi. Ziyaretçiler, Ali Saip Paşa Caddesi, 100. Yıl Müzesi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi önemli yerleri keşfetti.

Talas Belediyesinin ilçenin tarihi ve kültürel tanıtımı için düzenlediği "Rota Talas" turları kapsamında 1152 kişi Talas'ı gezdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyaretçiler, Osmanlı Sokağı olarak bilinen tarihi Ali Saip Paşa Caddesi, Çanakkale'den Cumhuriyete 100. Yıl Müzesi, Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi, Tıpkıbasım Mushaflar Kur'an-ı Kerim Sergisi, tarihi Talas Sanat Galerisi ve Su Medeniyetleri Galerisi gibi tarihi alanları gezdi.

Gerek mimarisi gerekse işçiliğiyle dikkat çeken yapıların bulunduğu tarihi alanlar için oluşturulan "Rota Talas" turları ilgi görürken ziyaretçiler üstü açık gezi otobüsüyle Talas'ı gezdi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel

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