Talas'ta Muhtarlar Toplantısı Mengücek Mahallesi'nde Gerçekleşti

Talas Belediyesinin düzenlediği muhtarlar toplantısı, Mengücek Mahallesi'nde yapıldı. Toplantıda mahallelerin ihtiyaçları değerlendirildi ve birlik mesajları verildi.

Talas Belediyesinin düzenli olarak gerçekleştirdiği muhtarlar toplantısının bu ayki adresi Mengücek Mahallesi oldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mengücek Muhtarı Ergün Şimşek'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Talas Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, meclis üyeleri ve kırsal mahalle muhtarları katıldı.

Toplantıda mahallelerin ihtiyaç ve talepleri üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapılırken, Yalçın birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Talas Kaymakamı Memiş, bu tip buluşmaların birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine vesile olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Mengücek Muhtarı Şimşek de toplantılar sayesinde sorunları doğrudan yetkililere ilettiklerini ve hızlıca çözüm bulunduğunu kaydetti.

