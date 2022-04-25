Talas Belediyesi Kadir Gecesi'nde sergi açacak

Kayseri'de Talas Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde sergi açılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı döneminde dünyaca ünlü hattatlar tarafından yazılan Kur'an-ı Kerim'lerin tıpkıbasımları düzenlenen sürekli sergi ile kapılarını ziyaretçilere açıyor.

Sergide, orijinalleri Topkapı Sarayı ile devlet müzelerinde yer alan Kur'an-ı Kerim tıpkıbasımları, Kur'an-ı Kerim saklama kapları, Hilye-i Şerif örnekleri, hat yazımında kullanılan kalem çeşitleri ile el yapımı kağıtların sunulduğu Tıpkıbasım Mushaflar, yer alacak.

Sergi, 27 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de Tablakaya Mahallesi Muammer Bey Caddesi'ndeki Yaman Dede Kültür ve Sanat Evi'nde açılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, sergide ayrıca Kur'an-ı Kerim'deki 8 kısa surenin sanal gerçeklik tekniğiyle ziyaretçilere izlettirileceğini ve bu teknikle Hz. Nuh'un gemisi, Kabe ve Mescid-i Aksa'nın o dönemdeki halinin görüleceğini aktardı.