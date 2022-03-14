Talas'ta kar yağışı nedeniyle ertelenen etkinlikler 16-17 Mart'ta gerçekleştirilecek

Kayseri'nin Talas ilçesinde geçen hafta yoğun kar yağışı nedeniyle ertelenen "Kirkitin Sesi Sergisi" ile Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti Bahar Konseri'nin bu hafta gerçekleştirileceği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti tarafından 16 Mart Çarşamba günü düzenlenecek "Bahar Konseri", Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Tamburi Tevfik Soyata yönetiminde Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerinin seslendirileceği konserde, Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan ses sanatçısı Ahmet Çalışır ve ritim saz üstadı Suat Orhan da konuk sanatçı olarak yer alacak.

Kirkitin Sesi Sergisi ise 17 Mart Perşembe günü açılacak ve 5 gün gezilebilecek.

Küratörlüğünü Zahide Şahin'in yaptığı sergi, tarihi Ali Saip Paşa Caddesi'nde bulunan Talas Belediyesi Sanat Galerisi'nde saat 14.00'te açılacak.

Çivici Ailesi'nin özel koleksiyonundan el işi ürünlerin yer alacağı sergide, kilim, zili, cicim, sumak ve kolan teknikleriyle hazırlanmış birbirinden değerli el dokuması çuval, heybe, çanta ve beşikler görücüye çıkacak.