Talas Belediyesinden çocuklara yönelik ramazan eğlencesi

Talas Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik ramazan eğlencesi programı başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, kukla gösterisinden oluşan etkinlik, her gün ayrı bir mahallede devam edecek.

İlki Reşadiye Mahallesi'nde gerçekleştirilen programda, kuklalardan oluşan "Laz" karakter, Hacivat-Karagöz, semazen ve meddah gösterileri ile yapıldı.

Bugün Çatakdere Mahallesi ile devam edecek etkinlikler, yarın Endürlük, 6 Nisan Çarşamba Kepez ve 7 Nisan Perşembe Süleymanlı Mahalle'lerinde sürecek.