Talas'ta Antika Fuarı Büyük İlgi Topladı

Talas Belediyesince düzenlenen Antika Fuarı, antikaseverler ve satıcılarını bir araya getirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi ile Denizli Tarihi Kültürel Varlıklar Derneği işbirliğiyle 48 ilden antikacının katılımıyla Mevlana Mahallesi'nde 28-29 Eylül'de gerçekleştirilen fuar, ilgi gördü.

Adıyaman Kahta'dan gelen Muhittin Karaman, yıllardır antikayla uğraştığını, böyle bir fuarın düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Konya'dan gelen Niyazi Eski de tüm belediye başkanlarından bu tür etkinlikler beklediklerini ifade etti.

Kayseri'nin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu dile getiren Mustafa Ayık ise fuarın şehir turizmine de katkı sağladığını kaydetti.

Yurt genelinden katılımın olduğu fuarda, yapılan müzayedelerle birbirinden özel tarihi eşyalar yeni sahiplerini buldu.

Fuarda ayrıca, Klasik Otomobilciler Derneği üyelerinin stant açarak sergilediği klasik araçlar da vatandaşları geçmişe götürdü.