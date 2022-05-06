Talas Belediyesi personeline diksiyon ve etkili hitabet eğitimi

Kayseri'de Talas Belediyesi çalışanlarına yönelik diksiyon ve etkili hitabet kuralları eğitim programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Meclis Salonu'ndaki programda, etkili konuşmanın inceliklerine ve Türkçe dil kurallarına dair bilgiler verildi.

Eğitime, belediye binasında ve sahada daha çok vatandaşlarla yüz yüze gelen ve iletişim içerisinde bulunan çalışanlar katıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren programda, ses nefes artikülasyonu başta olmak üzere güzel ve etkili konuşmanın yolları üzerinde de duruldu.

Eğitimi veren konuşma sanatı eğitmeni Saim Bilen, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.