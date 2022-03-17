Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti konser verdi

Talas Belediyesi Musiki Cemiyetince konser programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Türk musikisine ait eserler seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konseri 2 yıllık çalışmanın sonucunda düzenlendiklerini bildirdi.

Sıfırdan kurulmuş cemiyetin başarısının bu konserle ortaya konulduğunu belirten Yalçın, "Bu tür etkinliklerin devamı gelecek. Daha güzel günlerde ve konserlerde bir araya gelmek üzere şimdiden arkadaşlarımızdan söz almış kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.