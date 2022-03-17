Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti konser verdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti konser verdi

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti konser verdi

Talas Belediyesi Musiki Cemiyetince konser programı düzenlendi.

Talas Belediyesi Musiki Cemiyetince konser programı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Türk musikisine ait eserler seslendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, konseri 2 yıllık çalışmanın sonucunda düzenlendiklerini bildirdi.

Sıfırdan kurulmuş cemiyetin başarısının bu konserle ortaya konulduğunu belirten Yalçın, "Bu tür etkinliklerin devamı gelecek. Daha güzel günlerde ve konserlerde bir araya gelmek üzere şimdiden arkadaşlarımızdan söz almış kabul ediyorum." ifadelerini kullandı.

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti konser verdi

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti konser verdi

Talas Belediyesi Musiki Cemiyeti konser verdi

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title