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Talas Kütüphanelerine Büyük İlgi: 2024'te 891 Bin Ziyaretçi

Talas Kütüphanelerine Büyük İlgi: 2024'te 891 Bin Ziyaretçi
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Talas Belediyesinin açtığı kütüphaneler, 2024 yılında toplam 891 bin 721 kişiye hizmet verdi. 7/24 açık kütüphane en çok ilgi gören yer oldu ve 784 bin 743 ziyaretçi aldı.

Talas Belediyesinin açtığı kütüphanelerden 2024 yılında 891 bin 721 kişi yararlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan kütüphaneler ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye'nin 7 gün 24 saat açık dört kütüphanesinden birisi olan 7/24 Kütüphane en çok yararlanılan kütüphane oldu.

2024 yılında 7/24 Kütüphane'den 784 bin 743 kişi faydalandı. Bu rakamın ilçede yaşayanların yaklaşık 4 katı olması dikkati çekti.

Kiçiköy Mahallesi'ndeki Altıntepe Semt Kütüphanesi 2024 yılında 13 bin 800 kişiyi ağırlarken, Mevlana Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki Aldülhamidhan Semt Kütüphanesi'nden ise 26 bin 172 kişi yararlandı.

Yenidoğan Mahallesi bulunan Hafize-Ahmet Güldal Semt Kütüphanesi ise geçen yıl 10 bin 757 kişiye kapılarını açtı.

Belediyenin geçen yıl Yenidoğan Mahallesi'nde hizmete açtığı Mehmet Karamercan Semt Kütüphanesi ise 56 bin 249 kişiye ulaştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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