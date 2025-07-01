Talas Belediyespor U15 Türkiye Şampiyonu Oldu

Talas Belediyespor U15 Türkiye Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyespor'un 15 yaş altı futbol takımı, U15 Türkiye Şampiyonası finalinde Samsun Kadıköyspor'u 4-2 yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Şampiyonluk kutlamasında sporcular, aileleri ve ilçe sakinleri bir araya geldi.

Talas Belediyespor'un 15 yaş altı kategorisindeki sporcuları, Türkiye şampiyonu oldu.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zonguldak'ta oynanan U15 Türkiye Şampiyonası final maçında Samsun Kadıköyspor'u 4-2'lik skorla mağlup eden Talas Belediyespor, şampiyonluk kupasıyla ilçeye döndü.

Zaferin ardından Talas Belediyesi önünde adeta kutlama yaşandı. Sporcular ve teknik heyet, aileleri, belediye personeli ve ilçe sakinlerinin katılımıyla, meşaleler eşliğinde coşkulu bir şekilde karşılandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı ve Talas Belediyespor Onursal Başkanı Mustafa Yalçın, geçen yıl 14 yaş altı sporcuların, bu yıl ise 15 yaş altı futbolcuların Türkiye şampiyonu olduğunu belirtti.

Aynı oyuncu grubunun iki yıl üst üste zirvede yer almasının sistemli çalışmanın ve alt yapıya verdikleri önemin en güzel göstergesi olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Sporcu Fabrikası modeliyle çocuklarımızı yalnızca sporcu değil, aynı zamanda karakter sahibi bireyler olarak da yetiştiriyoruz. Bunun sonucu olarak büyük takımlardan oyuncularımıza teklifler almaya başladık. Birkaç yıl içinde ülkemizde ve hatta dünyanın önemli takımlarında bizim oyuncularımızın futbol oynayacağına şüphem yok. İnşallah profesyonel liglere oyuncu transferi noktasında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm teknik heyetimizi, sporcularımızı ve ailelerini yürekten kutluyorum. Gözlerinden ve gönüllerinden öpüyorum."

Talas Belediyespor Kulüp Başkanı Yunus İloğlu ise Başkan Yalçın'a spora ve sporcuya verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
Muhammed Yakut'un ölümüne ilişkin detaylar netleşmeye başladı! İşte son sözleri

Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili yeni detaylar! İşte son sözleri
Bursa'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha

Bursa'da bir korkutan deprem daha! İstanbul'da da büyük panik yarattı
İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar

İlçeye kış geri geldi! Temmuz ayında soba yakıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü

Sıcakların kavurduğu Avrupa'da korkutucu doğa olayları görüldü
Tunç Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Cemil Tugay'dan açıklama var

Soyer'i o mu şikayet etti? Gözlerin çevrildiği Tugay'dan açıklama var
Oyuncu Yücel Erten İzmir Büyükşehir Belediyesi operasyonunda gözaltına alındı

Yolsuzluk operasyonunda ünlü oyuncu gözaltına alındı
Bahçeli, hastalığı sürecindeki iddialar hakkında ilk kez konuştu: Dublör kullanıyor diyenler...

Bahçeli "Dublör" ve "Robot" iddiaları hakkında ilk kez konuştu
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Sigorta ve kaskoda yeni dönem! Pert şartları değişti

26 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Sigorta ve kaskoda yeni dönem
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.