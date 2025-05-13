Talas Belediyesi Yaz Öncesi İlaçlama Çalışmalarına Başladı

Talas Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla sivrisinek ve diğer haşere popülasyonu artmadan önce ilaçlama çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sivrisineklerin yaz aylarında yoğunlaşmasını engellemek amacıyla larva dönemini hedef alan "larvasit biyosidal ilaçlama" yöntemi kullanılıyor.

Sivrisineklerin üreme alanları olan metruk yapılar, mağaralar, çöp konteynerleri, gübrelikler, dere yatakları, su birikintileri ve mazgallarda doğaya zarar vermeyen özel kimyasallarla ilaçlama yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Yaz ayları gelmeden vatandaşlarımızın sivrisinek ve haşere kaynaklı rahatsızlıklar yaşamaması için erken tedbirlerimizi alıyoruz. Larva döneminde yapılan bu ilaçlamalarla sorunu kaynağında çözmeyi hedefliyoruz. Talas'ta yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımız devam edecek." ifadesini kullandı.