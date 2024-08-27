Üye Girişi
Haberler

Talas Belediyesi Topraksız Tarım Uygulamasıyla Safran ve Salatalık Yetiştiriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, Reşadiye ek hizmet binasında deneme üretimi başlattığı topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetiştiriyor. Bu sistem sayesinde kapalı ortamlarda yılın 365 günü üretim yapılabilmesi ve toprağın verimsizleşmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Talas Belediyesi tarafından topraksız tarım uygulamasıyla safran ve salatalık yetiştirilmeye başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Reşadiye ek hizmet binasında deneme üretimi başlayan topraksız tarım uygulaması kapsamında salatalık ve safran yetiştiriliyor.

Su tankı içerisinde bitkinin ihtiyacı olan besin maddeleri ilave edilip suyun pH değeri bitkiye uygun hale getirilerek, üretim gerçekleştiriliyor.

Uygun şartlar sağlandığında kapalı ortamlarda iklimden etkilenmeden yılın 365 günü üretim yapabilme imkanı sağlayan sistemle, aşırı gübreleme ve bilinçsiz şekilde bakteri, virüs ve haşerelerin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için kullanılan kimyasallara bağlı olarak toprağın verimsizleşmesi önlenmiş oluyor.

Talas Belediyesi uygulamayla, nüfusun hızla arttığı ve gıda arzının önem taşıdığı tarım dünyasında kapalı ortamla topraksız ve dikey tarım faaliyetlerine katkı sağlamış oluyor.

Kaynak: AA / Güncel

Talas Belediyesi Reşadiye Ekonomi Tarım Çevre Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Galatasaray Young Boys maçı hangi kanalda? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Bolu tüneli neden kapalı? Bolu tüneli ne zaman açılacak? 27 Ağustos Bolu tüneli hakkında son gelişmeler... Rampage: Büyük Yıkım filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Rampage: Büyük Yıkım filmi ne zaman, nerede çekildi? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (27 Ağustos) Dolar ne kadar oldu? 28 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları! 28 Ağustos aslan, oğlak, boğa burcu yorumu! BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 27 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu? CANLI maç izle! (GALATASARAY YOUNG BOYS) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Galatasaray Young Boys maçı nereden izlenir? Sevil Üstekin öldü mü? Sevil Üstekin neden öldü? Sevil Üstekin kimdir? Sevil Üstekin kaç yaşında, nereli? Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Kavanoz kokusu nasıl giderilir? Cam kavanoz kokusu nasıl gider? Cama sinen koku nasıl giderilir? Mescid-i Aksa nerede, hangi ülkede? Mescid-i Aksa'nın önemi nedir, hangi şehirde? Ne zaman emekli olurum? SSK- BAĞKUR emeklilik yaşı nasıl hesaplanır? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 28 Ağustos Çarşamba Roblox açılır mı? Roblox neden engellendi? Roblox ile ilgili son gelişmeler... 2024 Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2024-2025 güz dönemi akademik takvimi açıklandı mı? İzmir 30 Ağustos etkinlikleri 2024! İzmir'de 30 Ağustos'ta kimin konserleri var, nerede etkinlikler olacak? İzmir etkinlik takvimi İSTANBUL SON DAKİKA HAVA DURUMU! İstanbul hava durumu nasıl olacak, sağanak yağacak mı? Öğrencilere ulaşım desteği başvuru (e-devlet) ekranı! Öğrencilere ulaşım desteği var mı, ne kadar? MEB ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 2024 MEB ücretli öğretmenlik sonuçlarına nasıl bakılır? (E-Devlet sorgula) Ev hanımları nasıl emekli olur? Ev hanımlarına emeklilik şartları nelerdir 2024?
title