Talas Belediyesi 3 yılda çeşityli ödüller aldı

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 yılda yurt çapında çok sayıda ödüle layık görüldü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Yalçın'ın görevinin ilk aylarında hayata geçirdiği "Belediye Mahallemizde" uygulaması, Uluslararası Altın Kentler Derneği tarafından "Şehre Değer Katanlar Ödülü"ne layık görüldü.

Tarihi Kentler Birliği Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamaları Özendirme Yarışması'nda "Başarı Ödülü" ile ödüllendirilen Talas Belediyesi, aynı yıl tarihi ve kültürel varlıkları koruma çalışmaları kapsamında Sign Of The City Awards "Şehirde İz Bırakanlar Proje Yarışması"nda tarihi belediye binası ve çevresinin turizme kazandırılması projesiyle ödül aldı.

Talas Belediyesi, 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen "Sıfır Atık Fikir Yarışması"nda "Organik Atıkları Kompost Haline Getirip Doğada Kolay Çözünür Poşet Üretme Projesi" ile ödüllendirildi.

Göreve geldiği ilk aylarda Patievi'ni açarak sokak hayvanlarına doğal ortamda barınma imkanı sağlayan Başkan Yalçın'a Erciyes Üniversitesi tarafından "Yılın Hayvanseveri Beratı" verildi.

2021 yılında ise Talas Belediyesi, gençliğe yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında "Genç Talas" projesiyle AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen "Gençlik ve Projeler" temalı yarışmada ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinde aldı.

Talas Belediyesi ayrıca "Yılın En Başarılı Geleneksel Sanatlara Katkı Ödülü"ne de layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, yapılan çalışmaları Talas'ın ve Kayseri'nin gelişmesi, kalkınması ve büyümesi yolunda atılmış adımlar olarak değerlendirdi.

Talas'ı tüm unsurlarıyla daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Yalçın, çalışmalarını ödüllendirme nezaketinde bulunanlara teşekkür etti.