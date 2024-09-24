Üye Girişi
Haberler

Talas Belediyesi'nden Tarihi Yapıları Restore Eden Ailelere Plaket

Talas Belediyesi'nden Tarihi Yapıları Restore Eden Ailelere Plaket
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, ilçe turizmine katkı sağlayan tarihi yapılarını restore eden 18 aileye plaket vererek teşekkür etti. Ödül töreni Karadut Türk Sanat Müziği konseri sırasında yapıldı.

Talas Belediyesi, ilçedeki kendilerine ait tarihi ve kültürel yapıları restore ettirerek şehrin turizmine değer katan ailelere plaket verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde ünlü bestekar Amir Ateş'in katılımıyla düzenlenen Karadut Türk Sanat Müziği konserinde ilçenin tarihi değerlerini yaşatan 18 aileye ödül takdim edildi.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da eşlik ettiği törende, sahibi oldukları tarihi yapıları restore edenlere plaket verdi.

Burada konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, köklü tarihi geçmişiyle nitelikli kültürel mirasa sahip olan Talas'ta konaklarını restore ettirerek gelecek kuşaklara aktaranlara teşekkür etti.

Törende konaklarını restore ettirerek turizme katkı sağlayan Mehmet Köşker, Ahmet Ulukaya, Ahmet Şengül, Rıfat Parlak, Mustafa Tarı, Nihat Göncü, Şafak Çivici, İsmet Atasoy, Hasan Özsan, Ahmet Çiftçi, Ali Vural, İsmail Nidani, Dilhan Arısoy, Başak Bilgili Güntan, Zahit Bayer, Burak Dündar, Necip Dinçer ve Şaban Sözduyar'a plaket verildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Talas Belediyesi kayseri Talas

İsrail Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor? Okçuluk ne zaman kurallı bir spor olarak yapılmaya başlamıştır?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });