Talas Belediyesi'nden İlk Yardım Eğitimi
Talas Belediyesi, çalışanlarının acil durumlarda etkili müdahale yapabilmesi için ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim programında kalp masajı, solunum yolu tıkanıklıkları ve kanamalara müdahale gibi konular uzman sağlık görevlileri tarafından anlatıldı.
Talas Belediyesi, çalışanlarının acil durumlarda bilinçli ve etkili müdahale yapabilmesi için başlattığı ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen son eğitim programında, belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.
Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla pekiştirilirken, programda katılımcılar, kalp masajı, solunum yolu tıkanıklıklarında müdahale, kanama ve kırıklara ilk yardım gibi konularda uzman sağlık görevlilerinden eğitim aldı.
Eğitimi başarıyla tamamlayan personele, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı katılım sertifikaları verilecek.