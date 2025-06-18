Talas Belediyesi'nden İlk Yardım Eğitimi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Talas Belediyesi, çalışanlarının acil durumlarda etkili müdahale yapabilmesi için ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. Eğitim programında kalp masajı, solunum yolu tıkanıklıkları ve kanamalara müdahale gibi konular uzman sağlık görevlileri tarafından anlatıldı.

Talas Belediyesi, çalışanlarının acil durumlarda bilinçli ve etkili müdahale yapabilmesi için başlattığı ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen son eğitim programında, belediye personeline ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitim, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla pekiştirilirken, programda katılımcılar, kalp masajı, solunum yolu tıkanıklıklarında müdahale, kanama ve kırıklara ilk yardım gibi konularda uzman sağlık görevlilerinden eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personele, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı katılım sertifikaları verilecek.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
İsrail-İran savaşında 6. gün! Trump'ın tehdidine Hamaney'den olay yanıt

Trump'ın "Şimdilik öldürmeyeceğiz" tehdidine Hamaney'den olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi

Araç alım-satımında yeni dönem! Tümü için zorunlu hale geldi
Aile hekimlerinden alınan sağlık raporlarında ödemeler nereden ve nasıl yapılacak?

Sağlık raporlarında ödemeler nereden ve nasıl yapılacak?
Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız

Formayı giymek üzere! Fenerbahçe'ye 45 milyon euroluk yıldız
Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım

Emre Belözoğlu: Fenerbahçe ile şampiyon olacağım
İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan 'ayaklanma' çağrısı

İran'ın devrik lideri Pehlevi'nin oğlundan "ayaklanma" çağrısı
İsrail'in İranlı komutanları nasıl öldürdüğü halka yapılan uyarıda ortaya çıktı

İranlı komutanlar böyle öldürülmüş! Halka yapılan uyarıda ortaya çıktı
ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız

ABD'den İran'a tehdit: 48 saat içinde teslim olun, yoksa saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.