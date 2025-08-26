Talas Belediyesi'nden Geleneksel Kış Hazırlıkları Programı Başlıyor

Talas Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen " Talas'ta Kış Hazırlıkları" programı başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 1-7 Eylül'de gerçekleştirilecek program, Reşadiye Mahallesi'ndeki eski stadyumda yapılacak.

Etkinlikte vatandaşlar salça, turşu ve konserve hazırlıklarını belediyenin sağladığı imkanlarla yapabilecek. Kışa hazırlık günlerinde bu yıl kadınlar salça, turşu ve konserve gibi pek çok kışlık ürünü de hazırlama imkanı bulabilecek.

Alana gelen vatandaşlara birçok hizmetin sunulduğu organizasyonda, ücretsiz domates çekme işleminin yanı sıra salça kazanı, tuz ve temizlik malzemeleri de belediye tarafından ücretsiz olarak verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kış hazırlıklarının hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli bir gelenek olduğunu ifade etti.

Vatandaşları etkinliğe davet eden Yalçın, belediye olarak vatandaşların hazırlıkları hijyenik, pratik ve ekonomik şekilde yapabilmeleri için gerekli ortamı oluşturduklarını kaydetti.