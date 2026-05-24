Haberler

Talas'ta Kurban Bayramı hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Talas Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde yolları temizleyip camileri ve mezarlıkları bakımdan geçirerek vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Talas Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzur içinde geçirebilmesi için yürüttüğü çalışmaları tamamladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler tarafından kent genelindeki yollar süpürme ve yıkama araçlarıyla temizlendi.

Çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklardaki kurumuş ot, kuru ağaç dalları ve hafriyatlar taşınarak görüntü kirliliği engellendi.

Kentteki camileri temizleyip bayram namazına hazırlayan ekipler, mezarlıklarda da temizlik ve bakım çalışması yaptı.

Vatandaşlar, Mevlana Mahallesi Salı Pazarı, Yenidoğan Mahallesi Perşembe Pazarı, Cemil Baba Mezarlığı arkasındaki pazar ile Reşadiye Kurban Kesim Yeri'nde kurbanlarını kesebilecek.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın

CHP önündeki arbede sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan mı Yavaş mı? Fatih Erbakan ikinci tur için kararını açıkladı

Böyle bir denklemde ne yapacak? Erbakan, tarafını açıkça belli etti
Nusret’in kardeşi Özgür Gökçe’nin fuhuş pazarlıkları WhatsApp kayıtlarında

Nusret’in kardeşinin mide bulandıran pazarlıkları telefonundan çıktı
CHP'li Adnan Beker resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim

CHP'li vekil resti çekti: Kılıçdaroğlu ile çalışmam, istifa ederim
Amedspor yeni teknik direktörünü buldu

Amedspor yeni hocasını buldu

Akın akın geliyorlar! Türkiye'nin gözde tatil ilçesine 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı

Akın akın geliyorlar! 24 saatte 20 bin araç giriş yaptı
Ev sahiplerine kara haber: 'Evi nasıl aldıysan öyle bırak' dönemi bitiyor

Kiracıların korkulu rüyasıydı! Ev sahiplerinin ünlü isteği tarih oldu
CHP'li isimden Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere sert tepki

Kılıçdaroğlu'na destek veren vekillere fena patladı