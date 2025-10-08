Talas Belediyesi'nden Ali Dağı'nda Yangın Güvenliği Projesi

Haberler

Talas Belediyesi, Ali Dağı'ndaki yangın riskini azaltmak için 'Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi'ni hayata geçiriyor. Proje, 1.4 milyon lira hibe desteği ile çevresel güvenlik ve doğal dokunun korunmasını hedefliyor.

Talas Belediyesinin Ali Dağı'nda olası yangınlara karşı hazırladığı "Alev Kalkanı-Ali Dağı Koruma Projesi" hayata geçiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ali Dağı'nın doğal dokusunu korumak, yangın riskini azaltmak ve bölgenin çevresel güvenliğini sağlamak amacıyla hazırlanan proje, erken uyarı sistemlerinden yangın söndürme ekipmanlarına, yeşil alan koruma tedbirlerinden eğitim çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

Proje kapsamında Talas Belediyesi ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında imzalanan protokol kapsamında, projeye 1 milyon 400 bin lira hibe desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, amaçlarının sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de güvence altına almak olduğunu ifade etti.

Ali Dağı'nn kentin nefes alanı ve göz bebeği konumunda olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Burada olası bir yangının telafisi mümkün olmayan zararlar doğurabileceğinin farkındayız. Bu nedenle hazırladığımız Alev Kalkanı Projemiz için Türkiye Belediyeler Birliğinden önemli bir hibe desteği aldık. Katkılarından dolayı TBB'ye teşekkür ediyorum. İmzalanan protokolle çalışmalarımızı hızlıca başlatacağız."

