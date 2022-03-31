Talas'ta bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı

Talas İlçe Sağlık Müdürlüğünün koordine ettiği ve Talas Belediyesinin katkı sağladığı "Ben Olsaydım" temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen çalıştayın açılış programına, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın yanı sıra Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez ve çok sayıda kurum yöneticisi ile kurum ve kuruluş personeli katıldı.

Uyuşturucu ve alkol başta olmak üzere tütün, teknoloji ve davranışsal bağımlılık konularının ele alındığı çalıştay, 31 Mart-5 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.

Çalıştayın açılışında konuşan Başkan Yalçın, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Bağımlılıkla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Bugün hepimizi ilgilendiren bir konuda üzerimize düşen görevi yerine getirmek üzere buradayız. Bu işe gönlümüzü katarak yapmamız lazım. Çünkü ele alınan konular çok önemli ve herkes bu işin bir ucundan tutmalı. Aksi takdirde bu ateş herkesin evini sarabilir. Bizim Şeffaf Oda diye bir uygulamamız var, inanın her hafta bir ya da iki kişi 'Benim evladım madde bağımlısı' diye geliyor."

Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez de başlatılan çalıştay ile çok önemli bir konuya değinildiğini belirtti.

Çalıştayın 1 hafta süreceğini aktaran Dönmez, "Birçok bağımlılık türü bulunmaktadır ama günümüzde en çok sorun yaşadığımız bağımlılık türü maalesef uyuşturucu bağımlılığıdır. Bu hafta ve gelecek hafta tüm ilçelerimizde ilçe çalıştayları yapılacak daha sonra il çalıştayları devam edecek. Bizler kamu yöneticileri olarak meselenin bir yönünü görebiliyoruz, diğer taraftan sizler sahada olarak meselenin daha farklı yönlerini biliyorsunuz. İnşallah güzel sonuçlar çıkacaktır." ifadelerini kullandı.