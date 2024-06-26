Talas Belediyesi Kırsal Mahallelerde Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Düzenliyor

Talas Belediyesinin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar için uygulamaya geçirdiği "Gezici Kütüphane Okuma Şenliği" devam ediyor.

Belediyeden yapılan göre, 22 kırsal mahallenin tamamını kapsayacak etkinlik, ilk olarak Kuruköprü Mahallesi'nde yapıldı.

Uygulama kapsamında, geleneksel sokak oyunları, müzik drama yarışmaları, kukla gösterileri ve boyama etkinlikleri de çocuklarla buluşuyor.