Talas Belediyesi, kentsel dönüşüm bölgelerinde riskli yapıları tespit etmek için karot örnekleri alıyor

Talas Belediyesi, Harman Mahallesi Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerindeki binalardan alınan beton örnekleriyle yapıların risk durumlarını tespit ediyor. Analizlerde beton kalitesi ve deprem riski gibi faktörler değerlendiriliyor.

Talas Belediyesi, ilçede belirlenen kentsel dönüşüm bölgelerinden karot örnekleri alarak riskli yapıları tespit etmeye başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Ethem Mezgitli, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Talas Belediyesi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, 2. etap kentsel dönüşüm alanı olarak belirlenen Harman Mahallesi Erciyes, Hatipoğlu ve Cemil Baba sitelerinde binalardan beton örnekleri alınarak yapıların risk durumları tespit ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onaylı firmalarla gerçekleştirilen uygulamada özel ekipmanlarla alınan örnekler analiz edilerek yapının beton kalitesi başta olmak üzere deprem riski gibi faktörler değerlendiriliyor.

Talas Belediyesi kontrolünde çalışmalar 23 blokta yapılıyor.