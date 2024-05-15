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Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi Hizmete Sunuldu

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Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Üniteye zaman zaman il dışından da talepler geliyor.

Talas Belediyesi tarafından hizmete sunulan Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi, engellilerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bir grup engelli vatandaş, Engelliler Haftası kapsamında üniteyi ziyaret etti.

Ziyarette görevliler tarafından Engelli Araçları Bakım Onarım Ünitesi hakkında bilgi verildi.

Engelliler, kendilerine bu imkan sunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve araçlarını tamir eden atölye çalışanlarına teşekkür etti.

Ünitede faaliyete geçtiği günden bu yana toplam 1294 engelli aracı tamir edildi. İlk etapta Talas'ta yaşayan engellilere yönelik olarak açılan ünite, zaman içerisinde merkez ilçeler ve uzak ilçelerden de talep almaya başladı. Üniteye zaman zaman il dışından da talepler geliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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