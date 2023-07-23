Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla çocuklara özel şenlik düzenleyecek

Talas Belediyesi, ağustosta çocuklara özel bir şenlik düzenleyeceğini duyurdu. Şenlikte çocuklar ve aileleri eğlence dolu 2 gün geçirecek. Atölye çalışmaları, sahne gösterileri, sinema gösterimleri ve konserler gibi birçok aktivite yer alacak.

Talas Belediyesi, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ağustosta çocuklara özel şenlik düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-2 Ağustos'ta Talas Paraşüt İniş Alanı'nda gerçekleştirilecek şenlikte çocuklar ve aileleri eğlence dolu 2 gün geçirecek.

Atölye çalışmalarından sahne gösterilerine, sinema gösterimlerinden konserler ve TRT müzikallerine kadar birçok aktivitenin çocuklarla buluşacağı organizasyonda ayrıca şişme oyun alanı da kurulacak.

Kayseri'nin kırsalındaki yollar onarılıyor

Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerin yollarında onarım çalışması başlattı.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, tarım sezonunun da başlaması nedeniyle tüm kırsal mahalle yollarında üreticilerin ve mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşamaması için yolları onarıyor.

Kocasinan'da kentsel dönüşüm çalışmaları

Kocasinan Belediyesinin Yunusemre Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında tamamlanan 2. etapta 36 konut için kura çekimi yapıldı.

Kocasinan Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen kura çekimine katılan Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümün 15 Haziran'da başladığını anımsattı.

Bu son kura çekimiyle hak sahiplerine evlerinin teslim edileceğini belirten Çolakbayrakdar, "Sağlık ve huzurla yeni evlerinde oturmak nasip olsun. Biz sadece konut üretmiyoruz aynı zamanda bölgenin ve şehrin ihtiyaçlarına yönelik, Kayseri'ye değer katacak çalışmaları hayata geçiriyoruz. Her zaman ifade ettiğim gibi 'Kentsel dönüşüm, bizim için en önemli sosyal dönüşümdür.' Dönüşümle birlikte geleceğimizin teminatı evlatlarımız, yeni ve konforlu bir şehirde yaşayabileceği alanları sunacağız." ifadesini kullandı.

Kocasinan Gençlik Kulübü'nden tiyatro oyunu

Kocasinan Belediyesi Gençlik Kulübü'nün hazırladığı "Bugün Git Yarın Gel" isimli tiyatro oyunu sahnelendi.

Kadir Has Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile eşi Fatma Çolakbayrakdar, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin oyuncusu Korel Cezayirli, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Komedi türündeki oyun, izleyicilerden ilgi gördü.

MHP İl Başkanlığına ziyaretler

MHP Kayseri İl Başkanlığı görevine getirilen Seyit Demirezen'e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Memleketi Tomarza ilçesinin yanı sıra farklı ilçelerden de vatandaşlar Demirezen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacıali Doğan, MHP Melikgazi İlçe Başkanı Enes Ertuğrul Kalın ve teşkilat üyeleri de Demirezen'i ziyaret etti.