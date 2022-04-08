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Talas Belediyesi bahar çalışması başlattı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Talas Belediyesi bahar çalışması başlattı

Talas Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bahar çalışmalarına başladı.

Talas Belediyesi ekipleri, yeşil alanlarda bahar çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde temizlik, budama, dikim ve su tesisatları yenileme işlemleri başta olmak üzere birçok alanda çalışma gerçekleştiriliyor.

Park düzenlemeleri ve temizlik başta olmak üzere birçok işin aynı anda gerçekleştirildiği çalışmalarda rutin yapılan cadde ve sokak yıkama faaliyetleri de devam ediyor.

Talas Belediyesi bahar çalışması başlattı

Talas Belediyesi bahar çalışması başlattı

Talas Belediyesi bahar çalışması başlattı

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Talas Belediyesi, su, Yerel, Güncel, Haberler

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