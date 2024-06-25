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Talas Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya maçını dev ekranda izlettirecek

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Talas Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son grup maçında karşılaşacağı Çekya müsabakasını dev ekranda izlettirecek.

Talas Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu son grup maçında karşılaşacağı Çekya müsabakasını dev ekranda izlettirecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye-Portekiz maçının heyecanını dev ekrandan vatandaşlara yaşatan Talas Belediyesi, şimdi de Çekya maçı için hazırlıklarını tamamladı.

Topladığı 3 puanla gurubunda ikinci sırada bulunan ve gruptan çıkma şansını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile oynayacağı önemli maç, 26 Haziran Çarşamba günü Yamaç Paraşütü İniş Alanı'nda dev ekranda sporseverlerle buluşacak.

Saat 22.00'de başlayacak organizasyona vatandaşların daha önce olduğu gibi yine ilgi göstermesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Güncel

A Milli Futbol Takımı Talas Belediyesi Spor Güncel Haberler

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