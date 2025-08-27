Talas Belediyesi 88 Villa Arsası İçin İhale Düzenleyecek

Talas Belediyesi, mülkiyeti kendisine ait 88 villa arsasını açık artırma ile satışa sunacak. Arsa satışları 3 ve 4 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek ve alıcılara esnek ödeme koşulları sağlanacak.

Talas Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan 88 villa arsası için ihale düzenleyecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçakaya ve Endürlük mahallerinde Ali Dağı'na nazır toplam 88 villa parseli satışa sunulacak.

Parsellerin 43'ü 3 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.00'te, kalanı ise 4 Eylül 2025 Perşembe günü yine saat 14.00'te satışa çıkarılacak.

Her iki ihalenin de encümen huzurunda açık artırma yöntemiyle gerçekleşeceği satışlarda, alıcılar için uygun ödeme koşulları da sunulacak. Buna göre satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak.

İsteklilerin talep etmesi halinde ise en az yüzde 20'sinin peşin ödenmesi durumunda 2 yıla kadar taksit imkanı sağlanacak. Böylece yatırımcılar daha esnek ödeme koşullarıyla mülk sahibi olma imkanına kavuşacak.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
