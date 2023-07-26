Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması devam ediyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı 'Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa' uygulaması, Mevlana Mahalle Meydanı'nda vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek için her Çarşamba düzenleniyor. Bu hafta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da uygulamaya katıldı ve Mevlana Meydanı'nın yeniden inşası ve diğer konular hakkında bilgi aldı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın başlattığı "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması tüm hızıyla devam ediyor. Her Çarşamba Mevlana Mahalle Meydanında vatandaşların talep ve önerilerinin dinlendiği uygulamaya bu hafta Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da eşlik etti.

Mevlana Meydanında yer alan "Şeffaf Oda"ya gelen Başkan Büyükkılıç, yeniden inşa edilen Mevlana Meydanı başta olmak üzere, Şeffaf Oda uygulaması, meydandaki acil durum konteyneri ve yürütülen diğer işler hakkında Başkan Yalçın'dan bilgi aldı.

Vatandaşları beraber karşılayan ikili, gelen talepleri dinleyerek uygulanmak üzere gerekli birimlere iletti. - KAYSERİ