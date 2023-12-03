Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın Engellilere Destek Veriyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engellilere yönelik hizmetlerini ve başarılarını paylaştı. Yalçın, engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin geliştirilmesi için topluma önemli görevler düştüğünü vurguladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yalçın, mesajında, engellilerin birçok alanda önemli başarılar kazandıklarını, onlara daha güzel imkanlar sunmak zorunda olduklarını belirtti.

Engellilerin toplum içerisindeki yerlerinin istenilen seviyeye ulaşması için topluma önemli görevler düştüğünü aktaran Yalçın, belediye olarak bu konuda önemli hizmetler yaptıklarını vurguladı.

Engellilere yönelik hizmetlerinden bahseden Yalçın, şunları kaydetti:

"Hizmete sunduğumuz 7/24 Kütüphanemizde hem bedensel hem de görme engelli kardeşlerimize uygun ortamlar oluşturduk. Belediyemiz atölyesinde kurduğumuz engelli araçlar bakım onarım birimimizde, şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin araçlarını onarıp evlerine teslim ediyoruz. Yani her adımımızda onları düşünüyor ve ona göre imkanlar oluşturuyoruz. Dünya Engelliler Günü'nün sorumluluk, duyarlılık, bilinç ve farkındalık düzeylerinin yeniden değerlendirilmesine vesile olmasını diliyorum."

Yalçın, Talas Belediyesi Engelli Araçları Bakım Onarım Atölyesi'nde 29 Ocak 2020'den bugüne kadar 970 engelli aracının bakım, onarım ve tamirinin yapıldığını da sözlerine ekledi.