Talas Belediye Başkanı Elbistan'daki Afetzedelere Bayram Hediyesi Gönderdi

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elbistan'daki afetzedelere bayram hediyesi gönderdi. Yalçın, Kurban Bayramı öncesi, burada yaşayan çocuklara bisiklet, forma ve futbol topu, ailelere ise çikolata yolladı.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Elbistan'daki afetzedelere bayram hediyesi gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Elbistan ilçesine inşa ettikleri Talas Kent Yaşam Alanı'ndaki afetzedeleri unutmadı.

Başkan Yalçın, Kurban Bayramı öncesi, burada yaşayan çocuklara bisiklet, forma ve futbol topu, ailelere ise çikolata yolladı.

Hediyeleri alan depremzedelerden Halil İbrahim Kıral, kendilerine her zaman destek olan Yalçın'a teşekkür etti.

Bisiklet, forma ve futbol toplarını alan çocuklar da Yalçın'a teşekkürlerini iletti.