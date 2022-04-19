Taksiye yolcu almayan şoförü İBB arayarak uyardı

İstanbul'da taksici ile yolcular arasında yaşanan sorunlara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Megakentte ulaşımını taksi ile sağlamak isteyen vatandaşlar sorun yaşadıklarında İBB'nin yeterli çözüm üretememesinden şikayetçi.

Ataşehir'den Ümraniye'ye gitmek için taksi çağıran bir vatandaş yaşadığı olayı sosyal medyada paylaştı. 18 Nisan günü meydana gelen olayda Yenisahra'da taksiciyi durduran yolcu, taksicinin "Nereye gideceksin?" sorusuyla karşılaştı. Ümraniye'ye gideceğini söyleyen yolcu taksicinin "Ben karşının arabasıyım, gel karşıya götüreyim" cevabını ile şoka uğradı.

İBB SADECE UYARDI

Yaşanan olay üzerine taksinin görüntüsü çeken yolcu olayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beyaz Masa'sına taşıdı. Taksicinin gideceği yeri beğenmemesi üzerine yaşadığı mağduriyet hakkında şikayette bulunan yolcuya İBB'den "Şikayetinize istinaden araç yetkilisi ile iletişime geçilerek gerekli uyarılar yapılmıştır." cevabı verildi. Olay karşısında yeterli çözüme ulaşamayan yolcu, "Asıl mesele şu, biz ömrümüz boyunca bu eziyeti çekmeye devam mı edeceğiz? Neden kimse bu sorunu çözmek istemiyor?" açıklamasını yaptı.

"ÖNCE İBB'Yİ DÜZELTMEMİZ GEREK"

ALO 153 hattını arayarak olayla ilgili şikayette bulunan yolcuya gelen cevap ise sosyal medyada tepkiyle karşılandı. Yaşanan olaylarda taksicilere caydırıcı bir işlem yapılmadığından dolayı olumsuzlukların devam ettiği bildiren kullanıcılar, "Önce İBB'yi düzeltmemiz gerektiğini gösteren vurdumduymazlık. Taksiye yolcu almayanın taksi ruhsatı iptal edilmeli." gibi yorumlarda bulundu.