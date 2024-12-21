Üye Girişi
Haberler
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da Noel pazarına saldırı! İşte kan donduran o anlar
Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan böyle yakalandı
Almanya'da pazar yerini kana bulayan saldırgan yakalandı
Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
Bahçeli'den dikkat çeken İmralı açıklaması: Hayırlı bir başlangıç olur
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı

Taksitlendirme Sürelerinde Yeni Düzenleme

Taksitlendirme Sürelerinde Yeni Düzenleme
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Perakende Ticaret Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, yenilenmiş cep telefonları ve taşıt satışlarında taksitlendirme süreleri yeniden belirlendi. Cep telefonları için taksit süresi en fazla üç ay olarak uygulanırken, taşıt satışlarında nihai fatura değerine göre değişkenlik gösteren taksit süreleri getirildi.

(ANKARA) - Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik ile; yenilenmiş olan cep telefonu satışlarında ve taşıt satışlarında taksitlendirme sürelerinde yeni düzenlemeye gidildi.

Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklik ile; Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı 25 bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı 20 bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında taksitlendirme süresi üç ay olarak uygulanacak.

Öte yandan taşıt satışlarında taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, 400 bin Türk Lirasının üzerinde olup 800 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, 800 bin Türk Lirasının üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve 1 milyon 200 bin Türk Lirasının üzerinde olup 2 milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemeyecek şekilde yeniden belirlendi.

Ayrıca nihai fatura değeri 2 milyon Türk Lirası'nın üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Türkiye doğal gazda istediğini aldı
img

Inter'e Hakan'dan sonra bir Türk daha
img

TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı sonrasında stadın koridorları 'Arda Turan' sesleriyle inledi
Stadın koridorları "Arda Turan" sesleriyle inledi
Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Tribünler karıştı! Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Konuğundan Esra Erol'a şok çıkış: Bulamıyorsanız Müge Anlı'ya çıkalım
Canlı yayında Esra Erol'a hiç söylenmeyecek bir şeyi söyledi

Son Dakika Haberleri

21 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 21 Aralık Yüreğir, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? TOBB Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yakup Kadri Karaosmanoğlu büyükelçilik yaptı mı? Gaziantep elektrik kesintisi! 21 Aralık Şehitkamil, Nizip, İslahiye elektrik kesintisi listesi İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 21 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Aralık Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bursa elektrik kesintisi! 21 Aralık Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Yeditepe Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Hasan Kalyoncu Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.