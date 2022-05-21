Taksinin önünü kesti, tabanca ile şoförünü başından yaraladı - Haberler

KAYSERİ'de ticari taksi şoförü Musa K., aralarında husumet olduğu öne sürülen Emre T. (18) tarafından tabanca ile başından vuruldu. Ağır yaralanan Musa K., hastanede tedaviye alınırken polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Emre T. aralarında husumet olan Musa K.'nın kullandığı ticari taksiyi durdurdu. İkili arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Emre T., belinden çıkardığı tabancayla Musa K.'yı başından yaralayarak, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Musa K.'yı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan Emre T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.