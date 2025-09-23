Taksinin Hafriyat Kamyonuyla Çarpıştığı Kazada Şoför Hayatını Kaybetti

EYÜPSULTAN'da havalimanı yolunda ilerleyen taksiyle hafriyat kamyonunun karıştığı kazada taksi şoförü hayatını kaybetti. Hafriyat kamyonunun taksinin üzerine devrilmesi sonucu ölen şoför Engin Karakaya'nın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaza, 12 Eylül Cuma günü saat 04.00 sıralarında Havalimanı Yolu Işıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Karakaya, 344 TFN 43 plakalı taksiyle havalimanına ilerlediği yolda hafriyat kamyonuna çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu taksinin üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Karakaya, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan taksi şoförü Karakaya ve hafriyat kamyonu şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan taksi şoförü Karakaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karakaya'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Karakaya'nın cenazesi, 13 Eylül Cumartesi günü, Güngören Haznedar Merkez Cami'inde ikindi vakti kılınan namazın ardından Ayazağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.