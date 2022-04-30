Taksinin çarptığı İbrahim öldü, kaçan sürücü teslim oldu

ADANA'da taksinin çarptığı Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed (4) yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaçıp 1 saat sonra teslim olan Muhammed Hakan D. (26), "Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım" dedi.

Kaza, 27 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Hakan D. yönetimindeki 01 T 2632 plakalı taksi, Karataş Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu İbrahim el-Ahmed'e çarptı. Küçük çocuk yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Kaza ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlatırken, Muhammed Hakan D. kazadan 1 saat sonra emniyete giderek teslim oldu. İfadesinde, "Refüjdeki çocuk birden önüme çıktı. Çarptıktan sonra korktuğum için kaçtım" diyen taksi şoförü, adliyeye sevk edildi.