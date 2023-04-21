TAKSİM VE EYÜPSULTAN CAMİİ'NE BİNLERCE KİŞİ AKIN ETTİ

BAYRAM namazı için binlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinde Eyüpsultan ve Taksim Camii'ne akın etti.

Bayram için binlerce vatandaş Eyüpsultan ve Taksim Camii'ni doldurdu. Erken saatlerde sabah namazı ile birlikte artan kalabalık, bayram namazı saatinin yaklaşmasıyla birlikte avluya taştı. Camilerin içerisinde yer bulamayan vatandaşlar avluyu ve çevresini tamamen doldurdu. Kısa sürede caminin içi dolarken, içeriye giremeyen yüzlerce vatandaş yanlarında getirdikleri seccadeler ile Eyüpsultan Meydanı'nda bayram namazını kıldı.

- İstanbul