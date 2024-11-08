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Taksim Meydanı'ndaki Su Borusu Patladı, Metroda Aşırı Su Birikintisi Oluştu

Taksim Meydanı'ndaki Su Borusu Patladı, Metroda Aşırı Su Birikintisi Oluştu
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İBB, Taksim Meydanı'ndaki çalışmaları sırasında patlayan bir su borusunun, metro istasyonunun tavanından sızmasına ve yolcuların zorlukla ilerlemesine neden olduğunu duyurdu. Vatandaşlar, sorunun kalıcı olarak çözülmesini talep ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Taksim Meydanı'ndaki çalışmaları sırasında patlayan borudan fışkıran su metro tavanından istasyona aktı.

İBB ekiplerince Taksim Meydanında yapılan çalışmalar sırasında su borusu patladı. Buradan fışkıran su, Tak-ı Zafer Caddesi'nde birikmeye başladı.

Çevreye yayılan su daha sonra M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman Metro Hattı Taksim Durağı'nın asma tavanından istasyona doğru aktı.

Metroyu kullanmak isteyen yolcular tavandan akan sularla karşılaştı.

Vatandaşlar, ıslanmamak için dikkatle ve güçlükle ilerlerken ekipler de su birikintilerinin oluştuğu alanlara uyarı levhaları yerleştirerek, önlem almaya çalıştı.

Bölgedeki esnaf ve yolcular, aynı bölgede benzer olaylarla sık sık karşılaştıklarını ifade ederek, İBB yetkililerinden problemin kalıcı şekilde ve hızla çözülmesini talep etti.

Kaynak: AA / Berfin Kıraç - Güncel
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