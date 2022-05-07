Taksim Meydanı'nda yaya ve sürücülere "güvenli trafik" bilgilendirmesi yapıldı
AA - Elif Küçük - Güncel
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Taksim meydanından genel görüntü Etkinlikten detaylar Vatandaşların ve sürücülerin bilgilendirilmesi Yaya geçidinden geçen yayalar İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçek'in açıklamaları Simülasyondan detaylar İSTANBUL - "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü...
Taksim meydanından genel görüntü
Etkinlikten detaylar
Vatandaşların ve sürücülerin bilgilendirilmesi
Yaya geçidinden geçen yayalar
İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçek'in açıklamaları
Simülasyondan detaylar İSTANBUL - "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinesinde Taksim Meydanı'ndaki yaya geçitlerinde vatandaşlara ve sürücülere bilgilendirme yapıldı. Etkinliğe katılan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da yayaları bilgilendirerek, sürücüleri yaya geçitlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
AA / Elif Küçük - Güncel