Taksim Meydanı'nda taksiye binemeyen vatandaş duruma tepki gösterdi - Haberler

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Taksim Meydanı'nda taksiye binemeyen vatandaş duruma tepki gösterdi

AA - İlyas Kaçar - Güncel
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Taksim Meydanı'nda taksiye binemeyen vatandaş duruma tepki gösterdi

Beyoğlu'nda, taksi sürücülerinin kendisini almadığını belirten vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Beyoğlu'nda, taksi sürücülerinin kendisini almadığını belirten vatandaş, duruma tepki gösterdi.

Taksim Meydanı'ndan Mecidiyeköy'deki iş yerine gitmek isteyen Ferruh Çalışkan, bir süre beklemesine rağmen taksiye binemedi. İş yerinden istediği aracın da trafiğin yoğun olması nedeniyle gelememesi üzerine tekrar taksiye binmek isteyen Çalışkan, bir süre daha meydanda bekleyerek taksi sürücülerinin kendisini almasını istedi.

Taksilerin kendisini almaması üzerine tepki gösteren Çalışkan, basın mensuplarına "Şu ana kadar 8 taksi geçti. Kimse almadı. Sanırım Türk parasını sevmiyorlar. Bakın oradan geliyorlar buradan dönüyorlar, beni niye alsınlar ki bir de pazarlık yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

İşine geç kaldığını söyleyen Çalışkan, daha sonra metroyu kullandı.

AA / İlyas Kaçar - Güncel

Mecidiyeköy, Beyoğlu, Taksim, Taksi, Güncel, Haberler

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