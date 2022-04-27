TAKSİM MEYDANI'NDA MOBİL AŞEVLERİNDEN İFTARİYELİK DAĞITILDI - Haberler

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TAKSİM MEYDANI'NDA MOBİL AŞEVLERİNDEN İFTARİYELİK DAĞITILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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VAKIFLAR Genel Müdürlüğünce, Kadir Gecesi nedeniyle Taksim Meydanı'nda vatandaşlara iftar için sıcak yemek ikram edildi.

VAKIFLAR Genel Müdürlüğünce, Kadir Gecesi nedeniyle Taksim Meydanı'nda vatandaşlara iftar için sıcak yemek ikram edildi. Yemek dağıtımının yapıldığı mobil aşevleri, ramazan ayı sonrasında da ihtiyaç duyulan organizasyonlarda kullanılacak.

Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin birçok ilinde hizmet veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı mobil aşevleri, Kadir Gecesi nedeniyle bu akşam Taksim Meydanı'nda hizmet sundu. Gıda mühendisi ve diyetisyen kontrolünde hazırlanan sıcak yemekler, iftara yetişemeyen veya cami ziyaretinde bulunan vatandaşlara ikram edildi. Mobil aşevi önünde kuyruk oluşturan vatandaş ve turistler, iftarlarını tabldot tabaklara konulan çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlıyla açtı. Yemek dağıtımının yapıldığı mobil aşevleri, Ramazan ayı sonrasında da ihtiyaç duyulan organizasyonlarda kullanılacak.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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