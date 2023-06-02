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Taksim Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hayır lokması dağıtıldı

Taksim Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için hayır lokması dağıtıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle Taksim Meydanı'nda bir turizm şirketi tarafından 2 bin kişiye hayır lokması ikram edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasını kazanması nedeniyle hayır lokması dağıtıldı.

Bir turizm şirketinin sahibi Halil Tetik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi nedeniyle, cuma namazının ardından Taksim Meydanı'nda 2 bin kişiye hayır lokması ikram etti.

AA muhabirine açıklama yapan Tetik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Tetik, "Bugün burada lokma dağıtma sebebim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden kazanmasından dolayıdır. 2 bin kişilik lokma tatlısı dağıtıyoruz. Cumhurbaşkanımızın seçilmesinin, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kazanması lazımdı ve kazandı." dedi.

Kaynak: AA / Şükrü Gündüz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Taksim Güncel Haberler

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