Taksim Meydanı'nda bıçaklı rehine krizi

Taksim Meydanı'nda bir şahıs bıçakla kendine zarar vererek rehine krizi yarattı. Polis ekipleri ve özel harekat polisleri olaya müdahale etti ve şahıs ikna edilerek teslim oldu.

- Taksim Meydanı'nda hareketli dakikalar kamerada: Bıçakla kendini rehin aldı

Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti

Özel hareket polisinin de hazırda beklediği olayda ikna olan şahıs teslim oldu

İSTANBUL - Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde bir şahıs, bıçakla kendine zarar verince polis teyakkuza geçti. Dakikalarda kendisine zarar veren şahıs, polis ekiplerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu. Hareketli anlar kameralara yansırken, şahıs gözaltına alındı.

Beyoğlu Taksim Meydanı Cumhuriyet Anıtı önünde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir şahıs elindeki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Etrafa bağıran şahsı gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kendini bıçakla yaralayan şahsı polis ikna etti

Kısa sürede gelen polis ekipleri ikna çalışmalarına başlarken, özel harekat polisleri de hazırda bekledi. Dakikalarca kendini yaralayan şahıs, ekipleri çalışması sonucu ikna edildi. Yaşananlar ise kameralara yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şahıs, önce tedavi edilmek üzere hastaneye, taburcu edildikten sonra da emniyete götürüldü.