Taksim Meydanı'nda askeri bandodan "Büyük Zafer" konseri

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Taksim Meydanı'nda konser verdi.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında Taksim Meydanı'nda konser verdi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümüne denk gelen konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bando Binbaşı Atıf Taner Çolak yönetimindeki bandonun solistliğini, Bando Astsubay Kıdemli Üstçavuş Eren Yıldırım ve Bando Astsubay Kıdemli Çavuş Kadir Kara yaptı.

Yaklaşık bir saat süren konserde sevilen marş ve şarkılar seslendirilirken, vatandaşlar alkışlarla eserlere eşlik etti.