TAKSİM MEYDANI'NDA 6 KATLI OTELDE YANGIN; TADİLAT YAPAN İŞÇİLERİ İTFAİYE KURTARDI

BEYOĞLU, Taksim Meydanı'nda 6 katlı otelde yangın çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, otelde tadilat amaçlı kalan işçiler itfaiyenin yaptığı çalışma sonucu kurtarıldı.

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı otelde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Asansör boşluğundaki atıkların yanmasıyla başlayan alevler, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Otelin tadilatta olması nedeniyle boş olduğu ve işçilerin kaldığı belirlendi. İtfaiye ekipleri inşaatta çalışan ve mahsur kalan 4 işçiyi merdivenle kurtararak aşağıya indirdi. Dumandan etkilenen işçiler ambulanslarda hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.