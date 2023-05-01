Taksim Meydanı'na Çıkmak İsteyen Gruplardan Bazıları Gözaltına Alındı
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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptakiler ara sokaklara dağıldı. Polisle arbede yaşayan gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim Meydanı'na çıkmak istedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptakiler ara sokaklara dağıldı. Polisle arbede yaşayan gruptakilerden bazıları gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel