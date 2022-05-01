TAKSİM MEYDANI'NA ÇIKAN YOLLAR 1 MAYIS TEDBİRLERİ KAPSAMINDA KAPATILDI

İSTANBUL Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurmuş ve alternatif güzergahlar önermişti. Yapılan o duyurunun ardından sabah saat 06.00'da itibaren Taksim ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar, polis ekipleri tarafından kapatıldı. İstanbul Valiliği'nin aldığı karara göre kapatılan yollar şöyle:

Beyoğlu ilçesinde saat 06.00'dan itibaren kapatılacak yollar; Sıraselviler Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Sadri Alışık Sokak- Atıf Yılmaz Caddesi, Balo Sokak-Turnacı Başı Caddesi-Zambak Sokak-Meşelik Sokak,Yeni Çarşı Caddesi-Kumbaracı Yokuşu, Asmalı Mescid Caddesi-Meşrutiyet Caddesi-Hamal Başı Caddesi-Kamer Hatun Caddesi, İlk Belediye Caddesi-Ensiz Sokak, İnönü Caddesi- Mete Caddesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel