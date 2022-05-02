TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI - Haberler

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TAKSİM MEYDANI ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, araç ve yaya trafiğine açıldı.

1 MAYIS Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatılan Taksim Meydanı, araç ve yaya trafiğine açıldı.

İstanbul Valiliği'nin kararıyla, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında araç ve yaya trafiğine kapatılan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar saat 22.00 sıralarında yeniden araç ve yaya trafiğine açıldı. Valiliğin aldığı kararla Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar saat 06.00'da araç ve yaya trafiğine kapatılmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstiklal Caddesi, Tragger, 1 Mayıs, Taksim, Güncel, Haberler

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